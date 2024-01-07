На двоих – 40 лет работы в тюменском хосписе

40 лет работы в тюменском "Хосписе" у замечательной медицинской семьи Сафроновых. Медицинская карьера супругов началась в этом учреждении и продолжается до сих пор. Павел Сафронов, фельдшер выездной службы, и старшая медсестра Марина Сафронова много лет вместе: на работе и в жизни.

Познакомились они в медучилище, Марину работать в Хоспис позвала подруга, которая окончила учебу на год раньше. Она поехала, устроилась и обещала сразу сообщить, если появится вакантная должность. Через месяц Павел Сафронов приехал вслед за любимой женщиной: "Не раздумывая, взял чемодан и поехал. Приехал в 2002 году на место фельдшера выездной службы — и по сей день тружусь на этой должности".

По работе супруги пересекаются не часто: он на вызовах, она в стационаре — зато они абсолютно точно понимают друг друга и могут поделиться рабочими переживаниями. "Мне здесь очень нравится работать — это мое. Здесь хороший коллектив — это очень важно, пациенты все как свои", - делится Марина Сафронова. Ее супруг всем своим внешним видом выражает надежность и опору, как для жены, так и для своих пациентов, которые часто его благодарят и всегда ждут. Он уверен, паллиативная — это тоже медицинская помощь и она незаменима.

Есть люди, которые этому утверждению посвящают всю свою жизнь, личную и профессиональную, — именно к таким относятся супруги Сафроновы, пояснила Александра Малыгина, пресс-служба "Хосписа" (г. Тюмень).