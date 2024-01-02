Кому проще найти работу в Тюменской области

В банке вакансий Тюменской области более 22 тысяч предложений для трудоустройства. По-прежнему востребованы водители. Работодатели готовы принять 1 тыс. 282 водителя автомобилей, 293 водителя автобусов, 125 водителей погрузчиков, 18 водителей вездеходов.

Нужны 205 трактористов, 95 трактористов-машинистов сельхозпроизводства, 65 машинистов бульдозера. Кроме того, есть 52 места для кондукторов, 25 — для инструкторов по вождению автомобилей.

Требуются и рабочие руки: в регионе открыто 603 вакансии для подсобных рабочих, 351 - для разнорабочего, 141 — для кухонных рабочих, 128 — для рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 103 — для дорожных рабочих.

Также организациям нужны 526 уборщиков производственных и служебных помещений, 179 дворников, 171 грузчик, 130 слесарей-сантехников, 82 кладовщика, 57 стропальщиков.

Открыты вакансии для 584 стрелков, 410 военнослужащих (рядового и сержантского составов), 91 полицейского, 56 полицейских-водителей, 34 участковых уполномоченных полиции, 11 судебных приставов-исполнителей, девятерых парашютистов-пожарных. Еще есть потребность в 679 охранниках.

Строительная сфера также нуждается в кадрах: открыто 309 вакансий для инженеров, 498 — для монтажников технологических трубопроводов, 448 — для бетонщиков, 446 — для электрогазосварщиков, 233 — для монтажников, 100 — для маляров, 68 — для крановщиков, 44 — для плотников.

Кроме того, могут трудоустроиться 371 повар, 123 пекаря, 25 кондитеров, девять шеф-поваров, три заведующих столовой, 145 официантов и 12 буфетчиков.

Найти работу можно и в сфере торговли. Организации примут 408 продавцов продовольственных товаров, 363 продавцов-кассиров, 128 кассиров, 61 продавца-консультанта, 52 продавцов непродовольственных товаров, 35 товароведов.

Требуются и офисные работники: 744 специалиста, 143 менеджера, 131 бухгалтер, 67 делопроизводителей, 52 юрисконсульта, 29 экономистов, 21 специалист по кадрам, 16 начальников отделов, 13 экспертов, 6 аналитиков.

Еще есть потребность в 205 швеях, 103 курьерах, 88 культорганизаторах, 86 агентах по продаже недвижимости, 80 горничных, 52 почтальонах, 46 массажистах, 46 методистах, 44 библиотекарях, 41 парикмахере, 27 баристах, сообщает Вслух.ру.