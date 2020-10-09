В Тюменской области скончался 59-летний мужчина с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них — 112 случаев заболевания в Тюменской области. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 10 383 случая заболевания COVID-19.

Также за сутки в Тюменской области выздоровел 31 человек, за весь период выздоровели 7 849 человек. 25 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 1 182 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 151 человек находится на перевахтовке.

"Несмотря на усилия врачей, от полиорганной недостаточности на фоне субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний скончался мужчина 59 лет. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 43 пациента с коронавирусом", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.