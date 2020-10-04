Тюменская область познакомит туристов с техникой золотного шитья

Тюменский туристический маршрут под названием "Энергия тысячелетий — золотой бренд Сибири", связанный с золотным шитьем, получил Гран-при конкурса проектов по продвижению туристического потенциала территорий Большого Урала.

Как рассказала магистр музеологии Елена Сулейманова, в Тюменской области сохраняется золотное шитье как нематериальное наследие, то есть техника, технологии, навыки, традиции, которые после 1917 года были, к сожалению, практически утрачены в нашей стране.

"Благодаря энтузиазму мастериц, с помощью монастырей и храмов мы собирали по крупицам то, что удалось сохранить. Большой вклад внесли музеи", - сообщила она.

Маршрут включает три локации: это Тюмень с мастерской "Сибирские золотошвеи" и экспозицией, Ембаевский сельский музей с образцами шитья сибирских татар и Тобольск с посещением Иоанно-Введенского монастыря, где до сих пор существует золотошвейная мастерская.

По словам Елены Гертрудовны, в музеях и фондах региона хранится множество великолепных памятников этого промысла, но туристический маршрут на эту тему появился впервые. При этом удалось не только изучить промысел и восстановить традиции, но интегрировать его в современное искусство: золотное шитье стали использовать в брошах, одежде, авторских открытках, пишет "Тюменская область сегодня".