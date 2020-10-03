Тюменцы выбирают подарки ко Дню учителя

Тюменцы готовятся к празднованию Дня учителя. Традиционно для наставников выбирают памятные и полезные подарки. Среди фаворитов – цветы, сертификаты и красивые наборы.

Преподаватель этики Марина Сминцева рассказала, что уместно будет подарить любимым учителям и как выбор презента зависит от пола наставника.

"Основным подарком для учителей всегда были и будут цветы. Сейчас их нередко заменяют съедобными букетами, можно подобрать мужские и женские варианты. Деньги дарить не стоит, ни в конверте, ни в упаковке, это не этично. Лучше выбрать сертификат. Для женщин он может быть в магазин техники, посуды, косметики, канцелярии. Для мужчин – в магазин спорттоваров и туристических принадлежностей, книжный, компьютерный", - отметила Марина Сминцева.

По ее словам, приятным подарком могут стать и красиво оформленные наборы чая, кофе, меда, варенья, орехов. Они универсальны и подойдут педагогам обеих полов. Допустимо рассмотреть практичные варианты: это может быть именная флешка или пауэрбанк, телескопическая указка, ежедневник, органайзер, ручка с гравировкой или набор канцелярии.

Лучше не дарить мягкие игрушки, духи, алкоголь также неуместен на этом празднике, пишет "АиФ - Западная Сибирь".