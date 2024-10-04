Тюменцы рассказали, каких учителей они любят больше всего

Любимыми школьными учителями жители Тюмени чаще всего называют преподавателей словесности. Большинство граждан, особенно родители школьников, положительно относятся ко Дню учителя. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Тюмени.

Отвечая на вопрос, какой предмет преподавал любимый школьный учитель, жители Тюмени чаще всего называли русский язык и литературу (15%). На втором месте — математика (13%), а на третьем — история (10%). 8% опрошенных любимым педагогом считают учителя начальных классов. По 6% респондентов рассказали, что их любимый учитель вел уроки иностранного языка или биологии. У 5% сложились добрые отношения с учителями географии или физики. У 4% любимый учитель преподавал информатику, у 3% — химию, еще у 2% — физическую культуру. По 1% опрошенных назвали любимыми учителей ОБЖ, музыки или рисования.

В качестве любимого педагога женщины чаще называли учителей русского языка и биологии, мужчины — преподавателей математики, географии и физики. Те, кто сейчас зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц, чаще рассказывали, что в школе у них сложились дружеские отношения с учителями математики, истории, физики и химии.

У 1 из 8 жителей Тюмени нет любимого учителя.

5 октября страна отмечает День учителя. 6 из 10 жителей Тюмени (58%) положительно оценивают свое отношение к празднику: 26% относятся к нему с любовью, 32% отмечают, что он им нравится. 4 из 10 назвали свое отношение нейтральным, и только 1% откровенно ненавидит этот день.

Жители Тюмени старше 45 лет чаще других положительно относятся к празднику (65%). Больше позитивных оценок — только среди родителей школьников (67%).



Время проведения: 30 сентября — 3 октября 2024 года