В тюменском музее открылась новая выставка "Паруса фантазии"

Фото: пресс-служба ТМПО

Музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) приглашает всех желающих на выставку "Паруса фантазии". Экспозиция доступна для бесплатного просмотра со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00 вплоть до 15 ноября 2020. Возрастная категория 0+.

В тюменском музее "Усадьба Колокольниковых" открылась выставка работ преподавателей изостудии "Фантазия" дворца "Пионер", посвященная Дню учителя. Экспозиция включает произведения живописи и графики. Представлено более 60 работ.

На выставке представлены работы следующих авторов:

* Евгения Леонидовна Петрова - художник, иллюстратор книг для детей, автор иллюстраций к стихам Натальи Корсак. В работах Евгении Леонидовны переплелись фантазии, сновидения и реальность.

* Анастасия Николаевна Гололобова – художник, иллюстратор. На выставке в музее представлены пленэрные работы из путешествий по Крыму, Чувашии, Архангельской области и рисунки-иллюстрации к произведению Елены Василенко "Необыкновенные сказки".

* Людмила Александровна Меньщикова – художник-оформитель, дизайнер. Творческое кредо автора: "Идея-ассоциация-воплощение", настроение художника в цвете и форме передается зрителю. Взгляд художника обращен с любовью к простым вещам, которым в своих произведениях дает новое звучание, запечатлевает мимолетное и значит, владеет искусством останавливать время.

Авторы произведений гармонично сочетают в себе таланты художника и преподавателя, являясь продолжателями лучших традиций отечественной школы искусства и педагогики. Вход на выставку свободный. Приходите познакомиться с работами тюменских мастеров!