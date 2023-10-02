Как поздравить учителя по почте, рассказали тюменцам

5 октября в России отмечают День учителя. В преддверии этой даты тюменцам рассказали, как поздравить педагога по почте, если одноклассники живут в разных городах.

На сайте "Почты России" можно загрузить общую фотографию из жизни класса и написать поздравление. После этого следует указать адреса получателя и отправителя и, конечно, не забыть оплатить почтовые расходы. Адресат получит качественную бумажную открытку формата А6, которую почтальон опустит в почтовый ящик.

Открытки и письма, отправленные через почтовое отделение, украсят художественные марки или оригинальные штемпели. Например, в центральном почтовом отделении Тюмени доступны художественные штемпели "Счастливая весть", "Сквозь глубину веков", "Посткроссинг".

Кроме того, посылкой можно отправить учителю фотоальбом выпускников, книги любимого автора и многое другое, сообщает Мегатюмень.