Алексей Чирков обсудил с жильцами пострадавшего от взрыва газа дома их возвращение домой

С жителями дома, где произошел взрыв газа, встретились депутат Тюменской городской думы Алексей Чирков и заместитель главы города Павел Перевалов. Жильцы дома № 95 по ул. 50 лет ВЛКСМ проживают в настоящее время в гостинице "Колос". С ними депутат обсудил сложившуюся ситуацию.

На встрече также присутствовали директор департамента безопасности жизнедеятельности Олег Датских, представители управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района, директор управляющей компании "Юг" и замдиректора департамента городского хозяйства Светлана Бондарук.

Проведенное в экспресс-режиме обследование показало, что жильцы третьего и четвертого подъездов дома смогут вернуться в свои квартиры уже 3 октября — строительные конструкции здесь не пострадали.

Среди квартир первых двух подъездов шесть обозначены как наиболее пострадавшие с точки зрения повреждения строительных конструкций, 16 квартир — с повреждениями средней степени тяжести.

Из областного бюджета пострадавшим будут выделены средства на услуги риелторов и временное жилье, равнозначное их квартирам по площади, и в том же районе, где они проживали. Кроме того, гражданам будет предоставлена материальная компенсация на ремонт квартир.

Павел Перевалов обозначил основные моменты, касающиеся решения вопросов ремонта, который, по предварительным прогнозам, займет около года, учитывая подготовку проектно-сметной документации и детальное выполнение всех необходимых работ, а также дальнейшее проживание людей.

Некоторые жильцы высказали недовольство тем, что процесс восстановления займет так много времени. "Здесь не стоит спешить, ситуация очень серьезная, повреждены строительные конструкции, нужно дать достаточно времени специалистам до конца отработать решение вопроса. Ни город, ни область не бросают жителей в беде", — объяснил предварительно установленные сроки Алексей Чирков.

"Самое главное, что эта чрезвычайная ситуация обошлась без человеческих жертв", — отметил депутат.