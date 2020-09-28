По инициативе депутата тюменскому врачу Рашиду Зиганшину установили памятник при жизни

Торжественное открытие бронзового бюста хирургу Рашиду Зиганшину в областном центре посетили депутаты Тюменской городской думы Елена Бойко и Иван Попов. Прижизненный памятник заслуженному профессору Тюменского государственного медицинского университета установлен в сквере Хирургов по ул. Шиллера, 12.

Отметим, что инициатива увековечить память великого хирурга принадлежит депутату городской думы, главному врачу МСЧ "Нефтяник" Ивану Попову. Идею народного избранника поддержало медицинское сообщество Тюмени.

Рашид Зиганшин — заслуженный врач РСФСР, хирург, ученый и изобретатель, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов. За годы работы получил 11 государственных патентов на изобретения. В частности, ему принадлежит разработка технологии компрессионного шва металлом с "памятью формы", которая стала новым научно-прикладным направлением в хирургии.

Сегодня хирургу 90 лет, и он в добром здравии. На церемонии открытия памятника присутствовали также родные известного врача, его друзья и коллеги и, конечно, ученики. Рашид Валиевич подготовил 25 кандидатов и семь докторов медицинских наук. К выпускникам школы Зиганшина едут пациенты со всей России и из-за рубежа.