На базе тюменской ФМШ организуют математический кружок для одаренных школьников

Более 600 учащихся 4-6 классов из Тюмени, Тобольска, Ишима и Заводоуковска приняли участие в первом туре областной устной олимпиаде по математике, которая проходила на базе Физико-математической школы Тюменской области. Победители и призеры получили возможность дважды в месяц посещать занятия математического кружка, вести который будут педагоги ФМШ.

В рамках олимпиады школьники продемонстрировали свои возможности решать заковыристые логические задачи. Особенность устной олимпиады в том, что нужно не просто решить задачу, но грамотно и правильно объяснить ее решение членам жюри, в роли которых выступили ученики Физико-математической школы.

В результате первого тура олимпиады определились абсолютные победители, призеры и обладатели похвальных грамот: 39 четвероклассников, 61 пятиклассник и 16 шестиклассников, пишет "Тюменская область сегодня".

Победители и призеры будут не только посещать занятия математического кружка, вести который будут педагоги Физико-математической школы. Они вместе с обладателями похвальных грамот каждую четверть будут встречаться на увлекательных математических играх в стенах ФМШ, а 20 марта 2021 года примут участие во втором туре устной олимпиады. Его призеры получат дополнительно по 10 баллов к результатам вступительных экзаменов в ФМШ, а абсолютным победителям вручат приглашение учиться в Физико-математической школе.