Лицеист из ТИУ представит регион на Всероссийском научном форуме

Лицеист Тюменского государственного университета Александр Белуган стал победителем XXII областного научного форума молодых исследователей "Шаг в будущее" в направлении "Математика и информационные технологии". Он представил проект по созданию культурно-исторического парка миниатюр с применением теории по уникурсальным фигурам и графам.

"Я задумался над темой своего проекта уже давно, так как всегда интересовался применением математики в реальной жизни. По ходу работы над проектом мой интерес к этой теме все возрастал. Я впервые занялся изучением дискретной математики и разработкой пользовательских приложений, кроме того, погрузился в богатую историю и культуру нашего города", - поделился он.

Научный руководитель проекта, учитель математики из лицея Татьяна Сафаргалиева отметила актуальность темы проекта, которая интегрирует математику и краеведение. При этом рассматриваемые математические понятия и созданное компьютерное приложение выходят за рамки образовательной программы.

По ее словам, большую часть работы Александр проделал самостоятельно, проявив себя как активный и любознательный ученик.

В планах юного исследователя - развивать проект и усовершенствовать математическую модель построения индивидуальных маршрутов оптимальных по времени прохождения, пишет ИА "Тюменская линия".

По итогам форума лицеист Тюменского индустриального университета Александр Белуган вошел в одну из трех делегаций обучающихся, которые будут представлять Тюменскую область на федеральных окружных соревнованиях и на Всероссийском научном форуме "Шаг в будущее" в 2021 году.