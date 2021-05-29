Математик Егор Горечин проведет бесплатный интенсив для тюменских школьников

С 21 июня по 3 июля пройдет бесплатная дистанционная образовательная программа "Элементы теории чисел в курсе математики 5-6 классов". В это время наставником у юных математиков станет Егор Горечин – преподаватель математики Школы одаренных, доцент кафедры алгебры и математической логики ТюмГУ, председатель жюри регионального этапа олимпиады Эйлера, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Всех желающих организаторы приглашают на математический интенсив по приемам решения задач, требующих определенных знаний (состав числа, признаки делимости, основная теорема арифметики, НОК и НОД), пишет ИА "Тюменская линия". Помимо лекций школьники смогут принять участие в интеллектуальных играх – математическая абака и карусель. Такой подход поможет закрепить полученные знания и интересно провести время.

Проверить насколько хорошо была усвоена полученная информация, школьники смогут решив блок большой самостоятельной работы с последующим видеооразбором задач от преподавателя.

Участники, которые успешно прошли обучение, получать сертификаты о прохождении образовательной программы и бонусные баллы на карту индивидуального развития школьников "RealTalk".

Регистрация участников в программе продолжится до 18 июня.