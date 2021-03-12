В Тюмени пройдет всероссийская олимпиада школьников по физике и математике

В Тюменском индустриальном университете весной пройдет заключительный этап всероссийской олимпиады школьников. Около тысячи ребят со всей страны будут выполнять задания по физике и математике.

Оценивать выполнение заданий будут члены жюри, представителями которого являются преподаватели ведущих вузов России, учителя известных российских гимназий и школ, в том числе и тюменских. Состав экспертов насчитывает более 50 человек и по физике, и по математике.

Награждение победителей олимпиады по физике пройдет 4 апреля, по математике – 24 апреля в онлайн-формате.

Всероссийская олимпиада школьников проходит ежегодно и проводится по 24 предметам. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников зачисляются в любой вуз по специальности или направлению подготовки в соответствии с профилем олимпиады вне конкурса без вступительных испытаний.