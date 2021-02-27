Школьники Тюменской области примут участие в олимпиаде по геометрии

Финал IV открытой устной олимпиады по геометрии для учащихся 8-11 классов проходит в Областной физико-математической школе 27 февраля. В нем принимают участие 40 школьников из Тюмени, Тобольска и Ишима – лидеры первого тура.

На первый тур заявились более 350 школьников -11 классов из образовательных учреждений региона. Среди семиклассников уже определены победители, остальные продемонстрируют свои знания в ходе четырехчасового турнира с геометрическими задачами, пишет ИА "Тюменская линия".

Как сообщила директор Областной ФМШ Наталья Фомичёва, авторские задания разработали педагоги физико-математической школы. Их решение финалисты должны озвучивать в устной форме.

"После окончания олимпиады мы пригласим ребят на разбор задач и наградим кубками, которые смоделировали и распечатали на 3D принтере сами ученики ФМШ. Успехи участников олимпиады будут зачтены, если они захотят поступать в нашу школу: ребята получат дополнительные баллы при прохождении вступительных испытаний", - добавила руководитель школы.