Для тюменцев проведут онлайн-лекцию о теории игр

Математик и специалист в математической экономике Алексей Савватеев выступит с онлайн-лекцией о влиянии стратегического планирования на жизнь человека и основах теории игр. Прямая трансляция продет 15 ноября в 19:00 на ютуб-канале проекта "КонцептХаб".

Послушать выступление могут все желающие. На примере социальных, политических и экономических явлений математик покажет проявление теории игр.

"В попытке найти оптимальное решение каждый из нас вступает в игру. О том, как увидеть логику и математику в каждой жизненной задаче, а также как научиться пользоваться этим знанием, расскажет спикер", — прокомментировала руководитель проекта "КонцептХаб" Виктория Елизарова.

Отметим, теория игр — математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущие борьбу за реализацию своих интересов, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".