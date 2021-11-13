Для тюменцев проведут онлайн-лекцию о теории игр

10:36 13 ноября 2021
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pixabay.com

Математик и специалист в математической экономике Алексей Савватеев выступит с онлайн-лекцией о влиянии стратегического планирования на жизнь человека и основах теории игр. Прямая трансляция продет 15 ноября в 19:00 на ютуб-канале проекта "КонцептХаб".

Послушать выступление могут все желающие. На примере социальных, политических и экономических явлений математик покажет проявление теории игр.

"В попытке найти оптимальное решение каждый из нас вступает в игру. О том, как увидеть логику и математику в каждой жизненной задаче, а также как научиться пользоваться этим знанием, расскажет спикер", — прокомментировала руководитель проекта "КонцептХаб" Виктория Елизарова.

Отметим, теория игр — математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущие борьбу за реализацию своих интересов, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Теги: игры , лекция , математика , онлайн
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