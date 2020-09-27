Ремесленники Тюмени показывают свои таланты на фестивале рукоделия

Фото организаторов

Областной фестиваль народных художественных промыслов и ремесел "Сибирь мастеровая" проходит в настоящее время в Тюмени. Фестиваль реализуется в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". На фестивале проводятся детский и взрослый конкурсы, где можно поделиться с публикой результатами своего творчества.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, 20 мастеров приняли участие в выставке и продемонстрировали созданные и украшенные вручную изделия из дерева, текстиля и металла. По словам одного из организаторов фестиваля Юлии Карандиной, в Тюмени не было ничего подобного уже пять лет. Цель фестиваля – узнать количество мастеров-ремесленников в городах, селах и деревнях. Одним из критериев оценки работ является аутентичность – изделия обязательно должны отражать местные традиции. Все чаще появляются семейные мастерские. Наиболее активно участвуют на фестивале жители Нижнетавдинского района и областного центра. Это главные участники выставки в ЦУМе, бесплатно предоставившего площадку для проведения фестиваля. На фестивале проводятся мастер-классы по вышивке, ковроткачеству, кружевному плетению, гончарному делу и резьбе по дереву и кости.

Наталья Осинцева, заслуженный работник торговли РФ, член Общественной палаты Тюменской области отмечает, что фестиваль ремесел можно рассматривать, как продолжение истории с открытием центра Visit Tyumen. Все это призвано повысить интерес к Тюменской области.

Итоги фестиваля подведут в ноябре. Напомним, что организатором фестиваля "Сибирь мастеровая" выступает "Дом народных художественных промыслов и ремёсел", ставший в 2020 году одним из победителей конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций и получивший субсидию областного департамента культуры.