Музей-заповедник Тобольска принимает экспонаты

Фото Артема Кулакова (ВКонтакте)

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник в честь своего 150-летия объявил о старте акции "Дар Музею. Память потомкам". Музей готов принять имеющие культурное и историческое значение предметы и коллекции любого периода времени: картины, книги, вещи, фотографии и документы.

Тобольск является старинным купеческим городом, который таит в себе старинные клады. Часть найденных предметов пополняют музейные коллекции. Например, житель Тобольска С.К. Устинов в 1969 году передал в музей три револьвера, которые он нашел в тайнике одного из домов по ул. Семакова. Совсем недавно житель Москвы Андрей Петрович Родионов подарил музею в отличной сохранности японскую армейскую парадную саблю образца 1886 года.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, акция "Дар Музею. Память потомкам" продлится до 15 декабря 2020 года. Чтобы принять участие в акции, нужно заполнить форму заявки, прикрепить фотографию предмета (коллекции), описание и изложить историю происхождения. Заявки принимаются на электронный адрес uchet_tiamz@mail.ru. Ознакомиться с положением акции можно по ссылке.

По итогам акции участников отметят дипломами дарителя и впишут их имена в книгу поступлений фондов музея, а из предметов и коллекций, полученных в дар, сформируют тематическую выставку.