Тюменские студенты смогут рассчитывать на бесплатную психологическую поддержку

Психологическая служба для комплексной работы со студентами будет создана в Тюменском государственном университете. Сейчас поддержку обучающимся вуза оказывают психологи Центра тьюторского сопровождения.

Психолог центра Александр Санников отмечает, что молодым людям важно получать психологическую помощь, ведь студенты находятся в поиске своего "я", своих интересов. Они самостоятельно делают выбор, который напрямую влияет на будущее.

"Такой уровень ответственности – серьезный стресс и для опытного зрелого человека. Если честно, большинство "опытных и зрелых" в нашей культуре с такой свободой и не справляются. К машине с более совершенным двигателем мы должны прибавить и более совершенные "подушки безопасности". У университета – это Центр тьюторского сопровождения и психолог в упаковке", - делится опытом специалист.

В каких случаях стоит задуматься о психологической помощи? Если нарушен аппетит, сбился режим сна, часто происходят перепады настроения, ощущение апатии, если не удается, как раньше, справляться с эмоционально цепляющими вызовами. Поддержка специалистов анонимна и бесплатна, администрация Центра получает данные только о числе людей, получивших консультацию. Записаться можно на сайте университета, пишет ИА "Тюменская линия".

Александр Санников подчеркнул, что стратегическая задача – выработать механизмы, которые помогут в будущем создать полноценную психологическую службу, которая будет комплексно работать в университете.