Компьютерный клуб TRUE GAMERS объявляет юниорский чемпионат

Фото клуба TRUE GAMERS

Долгожданное событие все же свершится! Первый открытый чемпионат по киберспорту среди юниоров состоится в центре киберспорта TRUE GAMERS с 1 октября по 30 ноября.

К участию приглашаются команды школ, техникумов и колледжей в возрасте от 12 до 18 лет. Юниорский чемпионат пройдет по дисциплинам CS GO и DOTA 2. Стоит отметить, что подобные соревнования проводятся в Тюмени впервые.

Регистрация на чемпионат доступна по ссылке https://vk.cc/azGyeb.

Собирайте команду, тренируйтесь и побеждайте! Компьютерный клуб TRUE GAMERS с радостью вам в этом поможет.

TRUE GAMERS - мощнейшая кибер-арена в Тюмени. Здесь вы найдете 70 игровых машин, 5 специализированных залов, полный пакет HyperX, буткемпы от MSI, геймерскую зону PS4PRO.

Напомним, клуб открыт круглосуточно и находится по адресу ул. Ленина 57А. Забронировать компьютер можно по телефону +79044925025.