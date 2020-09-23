Компьютерный клуб TRUE GAMERS объявляет юниорский чемпионат

Долгожданное событие все же свершится! Первый открытый чемпионат по киберспорту среди юниоров состоится в центре киберспорта TRUE GAMERS с 1 октября по 30 ноября.
К участию приглашаются команды школ, техникумов и колледжей в возрасте от 12 до 18 лет. Юниорский чемпионат пройдет по дисциплинам CS GO и DOTA 2. Стоит отметить, что подобные соревнования проводятся в Тюмени впервые.
Регистрация на чемпионат доступна по ссылке https://vk.cc/azGyeb.
Собирайте команду, тренируйтесь и побеждайте! Компьютерный клуб TRUE GAMERS с радостью вам в этом поможет.
TRUE GAMERS - мощнейшая кибер-арена в Тюмени. Здесь вы найдете 70 игровых машин, 5 специализированных залов, полный пакет HyperX, буткемпы от MSI, геймерскую зону PS4PRO.
Напомним, клуб открыт круглосуточно и находится по адресу ул. Ленина 57А. Забронировать компьютер можно по телефону +79044925025.
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