Тюменский филармонический оркестр открывает шестой сезон

Фото: пресс-служба ТКТО

Завтра, 24 сентября, состоится открытие шестого сезона Тюменского филармонического оркестра. В программе, посвященной 180-летию П.И. Чайковского, прозвучат Симфония № 5 и "Славянский марш".

Создание симфонического оркестра в Тюмени в 2015 году – самого молодого и единственного нового оркестра, созданного в 21 веке, стало важнейшим событием в культурной жизни Тюмени и области. В составе оркестра — 69 музыкантов. Это выпускники высших музыкальных учебных заведений, лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Концерт пройдет в одном отделении, и в его программе прозвучат "Славянский марш" и Симфония № 5.

"Славянский марш" был написан Чайковским в сентябре 1876 года. В произведении использована тема гимна Российской Империи — "Боже, Царя храни!". В советское время музыкальные эпизоды с использованием музыки гимна Российской Империи были заменены на хор "Славься" М. И. Глинки. В оригинальном виде марш был возрождён в 1990 году.

Симфония № 5 была создана в 1888 году. Она была первым произведением, премьерным исполнением которого дирижировал сам Чайковский. Ученик Чайковского, композитор и педагог Сергей Танеев считал, что Пятая симфония Чайковского является лучшим сочинением композитора.