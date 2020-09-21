В Тюменской области продлили действие программы переселения соотечественников

В регионе до 2023 года продлена реализация программы оказания содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом.

Для участников программы предусмотрены дополнительные гарантии и меры поддержки. В 2020 году была введена единая мера поддержки взамен ранее установленных — единовременная финансовая помощь на обустройство в период адаптации в территории вселения в размере 15 тысяч рублей. Финансовая помощь оказывается на социальное, жилищное, а также на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.

Единовременная финансовая помощь предоставляется однократно и только участнику программы, проживающему в территории вселения Тюменской области в течение первых двух лет со дня постановки на учет в Управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области.