В Тюменской области продлили действие программы переселения соотечественников

13:00 21 сентября 2020
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Фото: pixabay.com

В регионе до 2023 года продлена реализация программы оказания содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом.

Для участников программы предусмотрены дополнительные гарантии и меры поддержки. В 2020 году была введена единая мера поддержки взамен ранее установленных — единовременная финансовая помощь на обустройство в период адаптации в территории вселения в размере 15 тысяч рублей. Финансовая помощь оказывается на социальное, жилищное, а также на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.

Единовременная финансовая помощь предоставляется однократно и только участнику программы, проживающему в территории вселения Тюменской области в течение первых двух лет со дня постановки на учет в Управление по вопросам миграции УМВД России по  Тюменской области.

Теги: миграция
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