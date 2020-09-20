Тюменские студент снимает тревел-шоу "Россия глазами иностранца"

Фрагмент видеоролика с канала By Foreigners

Тюменец Даниил Грамотин вместе с командой готовит к выпуску новую серию тревел-шоу "Россия глазами иностранца". В рамках проекта студенты других государств на три дня отправляются жить к семьям в деревни и сёла дальних регионов России.

Молодые люди знакомятся с бытом и особенностями жизни, а полученный опыт комментируют с точки зрения своей родной культуры. На YouTube-канале By Foreigners уже вышли две серии, третья готовится к запуску.

Первый выпуск посвящен Якутии. В нем марокканец Камал Зуани отправился на три дня к Сардане Сыромятниковой. Иностранец попробовал национальное якутское блюдо салама на семейном ужине. Познакомился с рыбаками и учился ловить карася. Также он узнал, зачем живьем есть маленьких лягушек. Вторая серия посвящена жизни на Сахалине глазами колумбийки Марии Гонсалес. Студентка отправилась на рыбалку в открытое море, посетила маяк Анива и рыбный рынок. Также она поднялась на хребет Жданко. Третья серия выйдет 24 сентября. В ней о жизни Камчатки расскажет студент из Йемена Садам Абасс.

"Места съемок выбирали отдаленные, с новой, особенной, на наш взгляд, культурой коренного населения. Но мы, жители России, так или иначе знакомы с укладом народов из разных регионов нашей страны. Иностранные студенты помогают нам посмотреть на, вроде бы, знакомые нам обычаи с другой стороны, обратить внимание на детали, открыть что-то новое, — рассказал Даниил Грамотин, автор проекта.

Весь сезон будет состоять из 10 серий. Каждый выпуск расскажет про культуру отдельного региона: Якутии, Камчатки, Иркутской области, Сахалина, Чукотки, Республики Бурятии, Тывы, Хакасии, Республики Дагестан и Ингушетии. Выходить серии будут до середины ноября 2020 года, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".