Ягодный чай и клюквенный морс помогут тюменцам согреться осенью

С наступлением промозглой осенней погоды для заботы о своем здоровье тюменцам советуют не только тепло одеваться, но и согреваться напитками, которые благоприятно влияют и на иммунитет.

Как отметила диетолог Ксения Мальцева, в городе появилось множество кофеен и кофейных автоматов, из-за чего тюменцы стали забывать о чае. Этот тонизирующий напиток дает силы организму, дополнительную энергию, чувство тепла. В чай можно добавлять лимон, мед, тертый имбирь, корицу, чтобы повысить его "полезность". Такие добавки помогут в борьбе с простудой, улучшат работу мозга, что актуально для студентов и офисных работников, укрепят сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, повышают настроение и стрессоустойчивость.

Также прогреться и напитаться энергией помогут безалкогольные варианты популярных горячих напитков: пунша, грога и глинтвейна. Их делают либо на воде, либо на основе соков: виноградного, вишневого, гранатового, яблочного.

Кроме того, очень полезен клюквенный морс и любые ягодные чаи. К тому же их можно как сделать самостоятельно, так и заказать на бизнес-ланч в ресторанах и кафе города. В качестве добавки в чай можно положить чернику, малину, смородину, облепиху, вишню, бруснику. Такие напитки очень полезны для здоровья, тонизируют, согревают и восполняют нехватку витаминов, пишет "Мегатюмень".