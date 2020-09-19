Более 17 тысяч человек мигрировали в Тюменскую область с начала года

Более 17 тыс. человек переехали жить в Тюменскую область за пять месяцев 2020 года. Из них более 14 тысяч – из других регионов России. Для сравнения, в 2019 году миграционный поток за аналогичный период составил более 24 тыс. человек, причина снижения – пандемия.

По данным Тюменьстата, в январе-мае 2020 года в Тюменскую область прибыл 2 тыс. 541 гражданин (в 2019 году было 4 тыс. 518 человек), в том числе из стран СНГ — 2 тыс. 357 человек. Из стран дальнего зарубежья прирост составил 184 человека (в 2019 году - 280 человек).

Всего по последним данным в Тюменской области проживает 1 млн 540,1 тыс. человек. За календарный год население увеличилось на 12,7 тыс. человек, пишет "Вслух.ру".