Улицы Тобольска украсят новыми стрит-артами

В рамках фестиваля "Вектор улиц" в Тобольске с 18 сентября приступили к работе над стрит-артами. Граффитисты Али Алеев из Ханты-Мансийска и Денис Вертигов из Самары раскрасят по одному объекту в микрорайоне Иртышском во дворе 18 дома, а также в 10 микрорайоне во дворе дома 47.

Художники подготовили эскизы, основываясь на историях местных жителей о своем дворе и сложившихся соседских традициях. Все объекты будут готовы к 25 сентября.

По словам руководителя мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светланы Спеховой, после завершения художниками работы над объектами, в каждом из 5 дворов "Вектор улиц" устроит праздник, с целью знакомства соседей между собой и зарождения новых добрососедских традиций в момент появления стрит-арта с объединяющей жителей историей.

В рамках проекта создадут 5 артов в 5 дворах Тобольска. Во дворе дома 36а в 7 микрорайоне уже появился первый арт, выполненный Полиной Разиковой из Екатеринбурга. После 20 сентября приступят к работе в двух последних дворах в 8 и 7а микрорайонах. Арт-объекты создадут тоболячка Елена Шишкина и команда из Екатеринбурга MES, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Стоит отметить, что за два года в фестивале "Вектор улиц" приняли участие более 400 тоболяков в различных направлениях: стрит-арт, архитектура малых форм, фотография и видеография, музыка, графический, световой, ландшафтный и веб-дизайн, стендап. Создание стрит-артов во дворах Тобольска стало основным направлением проекта в 2020 году. Все художественные эскизы создаются художниками на основании историй, рассказанных тоболяками.