Отопительный сезон в Тюмени начнется 24 сентября

14:26 18 сентября 2020
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 18 сентября, глава Тюмени Руслан Кухарук подписал постановление о начале отопительного периода 2020–2021 годов на территории города. Дата его начала — 24 сентября. 

Напомним, решение о начале отопительного сезона принимается исходя из требований федерального законодательства, согласно которым этот период должен начаться не позднее, чем через пять суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше +8 градусов.

Теги: отопление
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