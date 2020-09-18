Отопительный сезон в Тюмени начнется 24 сентября

Сегодня, 18 сентября, глава Тюмени Руслан Кухарук подписал постановление о начале отопительного периода 2020–2021 годов на территории города. Дата его начала — 24 сентября.

Напомним, решение о начале отопительного сезона принимается исходя из требований федерального законодательства, согласно которым этот период должен начаться не позднее, чем через пять суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше +8 градусов.