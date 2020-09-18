Тобольские хирурги спасли мужчину с "растворившимся" кишечником

Хирурги Областной больницы №3 Тобольска помогли пациенту с крайне тяжелой патологией. Даже опытных специалистов удивило то, с чем им пришлось столкнуться.

У мужчины диагностировали хроническую язву двенадцатиперстной кишки. Больной предупредил, что болеет давно, но к медикам за помощью не спешил.

В стенке толстого кишечника обнаружили множество сквозных отверстий, а сам орган был поражен обширным некрозом. Пострадали и близлежащие органы: печень, поджелудочная железа, желчные протоки охватил хронический рубцовый процесс.

"Объем поражений оказался настолько обширным, что технически было невозможно ушить все повреждения стенки толстого кишечника. Орган практически "растворился" — настолько язвы разъели его стенки", – рассказал заведующий отделением гнойной хирургии Игорь Амелин.

Вместе с хирургами Геннадием Рожковым и Акмалом Джабборовым по жизненным показаниям он удалил наиболее поврежденные части желудочно-кишечного тракта, после чего искусственно сформировали новое сообщение желудка с кишечником. Сложная операция длилась три часа и прошла успешно. В стационаре пациент лечился еще три недели после операции, после чего был направлен на амбулаторное наблюдение, сообщает пресс-служба ОКБ №3.