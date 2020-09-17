Тюменский токсиколог рассказал, кому нельзя даже правильно приготовленные грибы

О том, как правильно готовить и есть лесные грибы, рассказал врач-токсиколог Областной клинической больницы №2 Владимир Пуртов. Специалист напомнил, что отравиться можно и съедобными грибами, если они неверно приготовлены.

При термической обработке, засолке и мариновании грибов необходимо учитывать положенное для каждого вида время и не употреблять их раньше срока. При мариновании нельзя использовать глиняные горшки и алюминиевую посуду, лучше выбрать для этого стеклянную посуду, приводит слова специалиста "Тюменская линия".

Владимир Пуртов отметил, что даже при соблюдении технологи приготовления грибов, их не нужно давать детям до 10–12 лет, так как это грозит неперевариванием продукта и отравлением ребенка из-несовершенства ферментативной системы у детей. Пожилым людям рекомендуют есть грибы небольшими порциями.

Также специалист напомнил, что грибы не стоит употреблять вместе с алкоголем, так как это серьезная нагрузка на печень.