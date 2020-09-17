Иллюстрация к повести Владислава Крапивина появилась на насосной станции

16:10 17 сентября 2020
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Иллюстрация к повести Владислава Крапивина "Трое с площади Карронад" появилась на насосной станции во дворе дома №116 по улице Холодильной.

"На этапе работы над эскизом рисунка пришла трагическая весть о смерти Владислава Крапивина. Владислав Петрович – гордость Тюмени, места, где он родился и вырос, известны горожанам и являются своеобразным маршрутом паломничества многочисленных почитателей его творчества. Эта иллюстрация — наша благодарность великому земляку", — рассказал генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов.

Теги: Владислав Крапивин , стрит-арт
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