Иллюстрация к повести Владислава Крапивина появилась на насосной станции

Иллюстрация к повести Владислава Крапивина "Трое с площади Карронад" появилась на насосной станции во дворе дома №116 по улице Холодильной.

"На этапе работы над эскизом рисунка пришла трагическая весть о смерти Владислава Крапивина. Владислав Петрович – гордость Тюмени, места, где он родился и вырос, известны горожанам и являются своеобразным маршрутом паломничества многочисленных почитателей его творчества. Эта иллюстрация — наша благодарность великому земляку", — рассказал генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов.