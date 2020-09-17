В Тюмени заканчивается подготовка к отопительному сезону

В Тюмени большинство управляющих организаций обратились в департамент городского хозяйства за получением паспортов готовности домов к отопительному периоду. Около 99% эту процедуру уже прошло. Это позволит подписать официальное распоряжение о начале отопительного периода в ближайшее время, сообщил глава города Тюмени Руслан Кухарук.

Решение о начале такого периода принимается исходя из требований федерального законодательства, согласно которым этот период должен начаться не позднее, чем через пять суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше +8 градусов.

На сегодняшний день технически все детские сады, школы, больницы и роддома, а также учреждения дополнительного образования, находящиеся в отдельно стоящих зданиях, готовы к включению отопления. Решения о подключении тепла принимаются руководителями учреждений. в 112 детских садах, 43 школах и учреждениях дополнительного образования тепло уже включено. Остальные могут быть подключены, как только поступит соответствующая заявка. Со вчерашнего дня заявки о включении отопления стали подавать и больницы Тюмени.