В Тюмени открыта горячая линия по школьному питанию

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области работает горячая линия по вопросам организации питания в школах.

Родители школьников смогут узнать, как часто должны питаться дети, какой рацион питания должен быть, что делать, если питание в школе не отвечает установленным нормам. Специалисты расскажут об основных принципах здорового питания, правилах составления меню, о том, как организовать в школе питание ребенка, которому необходима особая диета, что нужно знать о нормативных документах и действующих санитарных правилах.

Задать свои вопросы специалистам управления Роспотребнадзора можно по телефонам: 20-24-03, 20-86-66. Часы работы: понедельник–четверг с 9 до 18 часов; пятница с 9.00 до 16.45; перерыв с 13.00 до 13.45. Работа горячей линии продлится до 5 октября.