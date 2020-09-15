Готовность города к зиме обсудили тюменские депутаты

Подготовку теплосетей Тюмени к предстоящему отопительному сезону депутаты городской думы обсудили в ходе очередного заседания постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

Директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев рассказал депутатам, что период проведения опрессовок на шести участках удалось сократить до 12–13 дней. "Лишь на одном участке работа заняла максимально установленный срок в 14 дней", — подчеркнул он.

По его словам, в Тюмени произведена замена 21 км теплосетей. Количество бесхозяйственных сетей, находящихся на обслуживании единой теплоснабжающей организации, составляет немногим более 138 км, и в городе сохраняется тенденция к их сокращению. Такие сети также проходят подготовку к зиме, на этих объектах проводятся ремонтно-профилактические работы и испытания на плотность и прочность.

"Если объективно оценивать уровень подготовки к зиме, то сделано уже много, — заметил депутат Юрий Коновалов. — Очень важно, что слово "опрессовка" теперь уже не пугает горожан так, как это было несколько лет назад. Но мы должны стремиться к тому, чтобы люди были более информированы о графиках и сроках опрессовок, потому что не у всех есть доступ к интернету".

Кроме того, в Тюмени сегодня остаются 324 многоквартирных дома с печным отоплением, более 500 многоквартирных домов признаны аварийными и подлежат сносу. При подготовке к отопительному сезону этих домов устраняются неисправности стен, фасадов, крыш, чердачных и подвальных перекрытий, заполнений оконных и дверных проемов, печей и дымоходов.

"В 2020 году город готов к зиме, и проведенный объем работ приведет к тому, что число инцидентов и аварийных ситуаций на сетях в этом отопительном сезоне существенно снизится, - резюмировал председатель комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Юрий Баранчук. — Для примера можно взять участок улиц Циолковского — Сургутская, где было около 50 отключений подачи тепла. В этом году проведена реконструкция".