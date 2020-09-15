Выпускника ТИУ лишили диплома из-за взятки

Тобольская межрайонная прокуратура через суд добилась признания недействительным диплома о высшем образовании у студента, который сдал экзамен за взятку.

Бывший доцент кафедры химии и химической технологии филиала Тюменского индустриального университета в Тобольске был признан виновным по ч.1 ст.291.2 (мелкое взяточничество) и по ч.1 ст.292 (служебный подлог) УК РФ. Получив от студента взятку, преподаватель внес в экзаменационный лист несоответствующие действительности сведения о принятии у него экзамена без его фактической сдачи.

Прокурор обратился в суд с иском о признании выданного диплома недействительным. Решением Центрального районного суда Тюмени иск был удовлетворен.

Также по аналогичным основаниям по двум искам судом были признаны недействительными приказ о зачислении одного из студентов на заочную форму обучения в Тюменский индустриальный университет, а также 18 записей о прохождении промежуточной аттестации другого студента.