Тюменские библиотеки сообщили о режиме работы

В Тюмени с 15 сентября в библиотеках Централизованной городской библиотечной системы начинается обслуживание посетителей в читальных залах.

По предварительной записи будет осуществляться выдача и прием литературы через абонементное обслуживание, а также работа с литературой в читальных залах. Тюменцы смогут работать в залах с использованием личного компьютерного оборудования, но пользоваться библиотечным Wi-Fi можно будет не более 2 часов.

Предоставление услуг осуществляется при наличии средств индивидуальной защиты (маска медицинская) и с соблюдением норм социального дистанцирования со следующими ограничениями:

— возможности самостоятельного выбора изданий (посредством заказа книг у библиотекаря);

— времени пребывания в читальных залах библиотек — не более 2 часов подряд.