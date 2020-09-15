Тюменские библиотеки сообщили о режиме работы

10:03 15 сентября 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени с 15 сентября в библиотеках Централизованной городской библиотечной системы начинается обслуживание посетителей в читальных залах.

По предварительной записи будет осуществляться выдача и прием литературы через абонементное обслуживание, а также работа с литературой в читальных залах. Тюменцы смогут работать в залах с использованием личного компьютерного оборудования, но пользоваться библиотечным Wi-Fi можно будет не более 2 часов.

Предоставление услуг осуществляется при наличии средств индивидуальной защиты (маска медицинская) и с соблюдением норм социального дистанцирования со следующими ограничениями:

— возможности самостоятельного выбора изданий (посредством заказа книг у библиотекаря);

— времени пребывания в читальных залах библиотек — не более 2 часов подряд.

Теги: библиотеки , режим работы
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