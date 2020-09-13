В Тюмени заработала бесплатная горячая линия с психологом по городскому номеру

Тюменцы могут получить бесплатную консультацию психолога по прямому городскому телефону горячей линии (3452) 65-90-14. Ранее звонки принимались только по номеру мобильной связи.

Консультации проводят специалисты скорой психологической помощи "МыРядом2020". Как рассказала руководитель волонтерского проекта Надежда Сафьян, прямые городские номера для обращений созданы в Тюмени и еще в девяти городах России.

"Наличие прямого городского номера удобно для людей старшего поколения и для тех, кто не пользуется мобильной связью. При этом сохраняется возможность оставить заявку на консультацию на сайте МыРядом2020.рф. Мы заинтересованы, чтобы у людей были разные возможности обратиться за помощью", - отметила она.

Проект "МыРядом2020" запустили весной 2020 года в связи с начавшейся пандемией для поддержки нуждающихся. За пять месяцев волонтеры-психологи приняли в работу более 700 заявок, провели около 1500 консультаций. Помощь ведется круглосуточно, время отклика на заявку не превышает 20 минут, пишет ИА "Тюменская линия".

Всего организовано десять линий помощи: для медиков и их родственников, заболевших, людей, потерявших близких, детей и их родителей, подростков, беременных, пожилых, педагогов, людей, потерявших доход и работу, для тех, кто страдает алкогольной или наркотической зависимостью. Отдельно выделена линия экстренной помощи.