Художников со всего мира приглашают стать участниками тюменской арт-резиденции

Арт-резиденция открылась в тюменском мультицентре "Контора пароходства". 12 художников в режиме реального времени будут создавать работы и показывать процесс в сети. Рисунки на тему пандемии и связанных с нею изменений появятся на ситибордах на улицах Тюмени.

Организаторы предложили художникам с помощью искусства ответить на злободневные вопросы: "Сможет ли человечество справиться с последствиями проблем? Есть ли у людей силы исправить ошибки и идти дальше?".

Принять участие в арт-резиденции можно из любого города или страны. Регистрация продлится до 30 сентября. Портфолио будут оценивать по нескольким критериям: активная выставочная деятельность, оригинальность работ, наличие посыла и общих идей в них, уникальность техники исполнения, визуальная привлекательность портфолио. Экспертами выступят руководитель "Конторы пароходства" Юлия Саначина, а также куратор выставочного пространства мультицентра Александра Жернова (Тюмень), основатель Салона Штутгарта в Берлине Генри Дэвидсон (Германия), преподаватель в SAS ТюмГУ, стрит-фотограф Дэвид Дюссо (Нью-Йорк) и куратор, PR-директор музейного центра "Площадь мира" Оксана Будулак (Красноярск), пишет "Мегатюмень".

В ходе проекта художники будут снимать на фото и видео процесс создания работы, а из материалов будет создаваться дневник проекта. Итогом станет выставка на ситибордах в центре города, которая пройдет с 11 ноября по 11 декабря.