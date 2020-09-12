В Тюменском районе стартовали соревнования по рыбной ловле

Соревнования по ловле рыбы донной удочкой проходят на реке Тура в с. Чикча Тюменского района 12 и 13 сентября. Заявки на участие в соревнованиях подали рыбаки из Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Тюмени.

Как рассказал председатель федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных, это традиционные старты для спортсменов-рыболовов, которые проходят с 2013 года. В течение двух дней участники будут состязаться в ловле рыбы, в основном это лещ, плотва, язь, уклейка. Лидеров и призеров отметят ценными призами, пишет ИА "Тюменская линия".

"Все участники уведомлены об индивидуальных средствах защиты. При этом будет соблюдена социальная дистанция, и даже больше: спортсмены друг от друга размещаются на расстоянии минимум 10 метров", - отметил Игорь Савиных.

Всего до 50 человек будут соревноваться в ловле рыбы. Победителя определят по наименьшей сумме мест за два тура.