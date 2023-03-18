Спортсмены-рыболовы Тюменской области проведут чемпионат на озере Янтык

18 и 19 марта в Тюменском районе на озере Янтык пройдет областной чемпионат по рыболовному спорту в дисциплине "ловля на блесну со льда". Блесну используют для ловли хищной рыбы, поэтому улов будет состоять из окуня и щуки. Соревнования стартуют в 9:00.

Участвовать в чемпионате буду 11 команд из Тобольска, Тюмени, Ишима, Кургана, Исетского района и Ханты-Мансийска. Но это не предел – спортсмены могут подать заявки сразу на месте проведения состязаний. Им предстоит посоревноваться в личном и командном зачетах.

В чемпионате мастерство покажут рыбаки в возрасте от 18 лет. Ребята помладше также смогут испытать себя, но уже вне зачета. "Это отличная возможность для них подготовиться к большому спорту, понаблюдать за действиями опытных спортсменов и получить полезные советы, которые пригодятся в будущем. Наша основная задача – определить лучших рыболовов для формирования сборной региона и участия в более крупных соревнованиях", – поделился председатель федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.