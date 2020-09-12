Педагоги советуют тюменским родителям не усердствовать с допзанятиями для детей

В Тюменской области с 15 сентября разрешена работа кружков дополнительного образований, развивающих секций, школ искусств. Многие родители стараются охватить как можно больше занятий, чтобы увлечь ребенка. Однако педагоги предупреждают: в стремлении сделать "как лучше" главное – не переусердствовать.

Как отмечает преподаватель истории, общественный деятель, эксперт развивающей платформы Levelbox Галина Матвеева, при выборе кружков сначала нужно определить, какие навыки и умения они развивают, что интересно самому ребенку. Стоит распределить занятия таким образом, чтобы в течение дня чередовалась смена деятельности. Например, после школьных занятий можно посетить спортивный кружок с большим количеством подвижных упражнений. А после него предпочесть более спокойные занятия, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

Пи этом не следует полагать, что поездка и одной секции на другую – это отдых, даже если ребенок в это время просто сидит в машине. Дополнительные занятия не должны мешать учебному процессу или вредить здоровью. Если ребёнок сильно устаёт или часто болеет, у него не хватает сил на выполнение домашних заданий, то стоит сократить количество кружков, считает эксперт.