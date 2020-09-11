53 новых случая коронавируса выявлено в Тюменской области и еще одна смерть

В России выявлено 5 504 новых случая коронавируса за последние сутки , в том числе 53 - в Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе диагноз подтвердился у 8 310 человек.

За минувшие сутки на территории области выздоровели 27 человек, с начала года - 7 231. на ИВЛ находятся 10 пациентов, под наблюдением медиков 681, на перевахтовке - 3673 человека.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 32 пациента с коронавирусом. Печальную статистику пополнила женщина 59 лет с прогрессирующей двухсторонней вирусной пневмонией на фоне хронических заболеваний.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 051 874 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 365 летальных исходов, выздоровело 868 107 человек.