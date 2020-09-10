В Тюмени открылся новый детсад

Корпус №3 детсада №141 на улице Николая Ростовцева начал принимать детей в начале сентября. На площади почти в 6 тыс. кв. метров разместилось 14 групп, в том числе четыре - для детей до трех лет, отдельные спортивный и актовый залы, есть свой пищеблок и медицинский блок. Вся инфраструктура организована таким образом, чтобы было удобно перемещаться даже людям с ограниченными возможностями здоровья.

Глава города Руслан Кухарук отметил, что потребность в детсадах в этой части города есть. Ввод в эксплуатацию этого детсада, строительство новых в Войновке и Суходолье и еще двух за улицей Монтажников за год-два позволят потребность в детских садах в этих районах.

"Думаю, что все жители микрорайона "Ямальский-1" ожидали открытия этого детсада. Он рассчитан на 350 воспитанников. Это типовой проект, который мы уже реализовали в 2019 году в микрорайоне "Тура". Рядом проектируется школа на 1,2 тыс учащихся. В ближайшее время мы сможем обеспечить потребность жителей микрорайона в сфере образования", - рассказал Кухарук.

В 2020 году в Тюмени открываются семь детсадов — это рекордный на ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования в областном центре, отметил глава города. Пять построены и введены в эксплуатацию: три - по заказу правительства Тюменской области, два - частные застройщики, еще два введены после капитального ремонта. "В 2021 году у нас планируется в рамках нацпроекта "Демография", региональных и муниципальных проектов строительство 16 детсадов. В общей сложности это даст возможность открыть 8,5 тысяч мест для детей", -сообщил Кухарук.

Татьяна Тихонова