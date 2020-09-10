Тобольская больница запустила флешмоб "Я привился!"

11:01 10 сентября 2020
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Фото пресс-службы ОБ №3

Тоболяки могут принять участие в флешмобе "Я привился!" со слоганом: "Думаю о себе, забочусь о близких". Победителя ждёт приятный подарок и любая диагностическая медицинская услуга на выбор, сообщили в ОБ №3.

Для участия нужно выложить свои фотографии во Вконтакте и Instagram после постановки вакцины с хештегами #япривился #япривилсяотгриппа. Победителей конкурса выберет общественный совет Областной больницы №3. 

За первую неделю прививочной кампании против гриппа бесплатно поставили вакцину более 5 тысяч тоболяков и жителей района. Прививки ставят после предварительного медосмотра.

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Теги: вакцинация , здоровье , медицина , Тобольск
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