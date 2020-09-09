Телефоны и внимание — фронтовикам

Депутаты Тюменской гордумы Дмитрий Антипов и Наталья Проскурякова навестили шестерых участников войны и вручили им новые аппараты с бесплатной мобильной связью.

Дмитрий Антипов поздравил с 75-летием Победы Николая Леонидовича Кучумова, Ивана Васильевича Насекина и Александра Сергеевича Севрюкова. Депутат поблагодарил фронтовиков за бесценный подвиг, пожелал им здоровья, бодрости духа и предложил обращаться к нему за помощью по любому вопросу.

Наталья Проскурякова вместе с представителями общественных организаций навестила Льва Игнатьевича Романчука, Бориса Ивановича Трофименко и Надежду Николаевну Петрову.

"Необходимо, чтобы наши дорогие ветераны чувствовали ежечасную заботу, чтобы ни один из них не остался без нашего внимания, ведь каждый уже перешагнул 90-летний жизненный рубеж, все они прожили трудную и насыщенную событиями жизнь, достойную подражания. Пусть наш подарок поможет им ощутить нашу любовь и заботу", – прокомментировала свое участие в акции депутат.