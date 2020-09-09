Еще 48 жителей Тюменской области получили положительный тест на коронавирус

5 218 новых случаев коронавируса в 83 регионах России выявлено за последние сутки, в том числе 48 - в Тюменской области. Всего с начала года не территории региона коронавирус подтвердился у 8 206 пациентов.

За минувшие сутки выздоровел 21 человек, с начала пандемии - 7173. На ИВЛ находятся 11 пациентов, 657 человек остаются под медицинским наблюдением. На перевахтовке - 3567 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 041 007 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 135 летальных исходов, выздоровело 856 458 человек.