В Тюмени на Набережной поисковики проведут масштабную просветительскую акцию

Фото: Тюменский областной поисковый центр

Тюменский областной поисковый центр приглашает жителей и гостей города принять участие в акции "Нам доверена Память". 12 сентября с 11:00 до 18:00 на площадке арт-пространства "Время Победы" (напротив мультицентра "Контора пароходства") тюменские поисковики организуют работу интерактивных просветительских площадок и музейных экспозиций.

Специалисты и добровольцы "Областного Поискового Центра" проведут презентацию портала "Стена Памяти" и занятие по самостоятельному поиску данных об участниках войны, работе с электронными базами данных и Книгой Памяти. Тюменцы также смогут оставить запрос в Общественной приёмной по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны "Чтобы помнили".

Поисковики презентуют несколько выставок: передвижной музей Великой Отечественной войны "Эхо Памяти" и экспозицию, посвященную авиапоиску: тюменские поисковики расскажут истории экипажей ЛаГГ-3 и Пе-2, обнаруженных при проведении поисковых работ в Тверской области. Участники мероприятия увидят детали самолетов и документы, фотографии летчиков.

В течение дня будут работать площадки: фотозона "Сквозь года" – фотосъемка в военной форме с макетами оружия; мастерская по изготовлению фронтовых треугольников, где можно узнать историю военных писем; песни военных лет, которые исполнят поисковики. Проверить свои знания об истории города в годы Великой Отечественной войны можно будет в викторине "Тюмень — тыловая".

Также поисковики познакомят участников мероприятия с фронтовым бытом, приготовят солдатскую кашу в полевой кухне и угостят всех желающих.

Отметим, что акция "Нам доверена Память" проводится Тюменским областным поисковым центром при поддержке Администрации города Тюмени. В 2020 году проект стал победителем конкурса на предоставление муниципального гранта.

Для подробной информации: пресс-секретарь Тюменского областного поискового центра, Мария Котомина, 8 (982) 925-01-63, press.poisk72@mail.ru