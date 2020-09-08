В Тюмени состоится форум "Кинопедагогика"

Фотография предоставлена организаторами

Стать частью международного события смогут эксперты, практики, руководители, педагоги, родители, а также режиссеры и продюсеры. Для участия необходимо подать заявку.

Форум "Кинопедагогика" запланирован в рамках Международного кинофестиваля "Ноль Плюс", который состоится в Тюмени с 21 по 27 сентября. Проходить "Кинопедагогика" будет в течение дня, 25 сентября, в Администрации города Тюмени. Старт в 10:00.

С приветственным словом выступит директор Международного кинофестиваля "Ноль Плюс", член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Николай Данн.

В рамках форума будут работать несколько секций: "Кинообразование", "Медиаобразование", "Кинопедагогика на практике", пройдет круглый стол "Внедрение кинопедагогики в образовательный процесс". Помимо работы трех секций на трех площадках будут провелены мастер-классы от экспертов медиасферы.

Среди спикеров форума: руководство Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ (г. Таганрог) – почетный Президент, доктор педагогических наук Александр Федоров, президент Елена Бондаренко, вице-президент, кандидат педагогических наук Ирина Челышева; заместитель директора Крымского киномедиацентра и Ялтинской киностудии, координатор развития кинообразования и медиаграмотности в Республике Крым Елена Куценко (Симферополь); старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры Алексей Демидов (г. Москва); доктор психологических наук, профессор кафедры методологии психологии факультета психологии МГУ, руководитель научно-исследовательской группы "Психология массовой коммуникации" Лидия Матвеева (г. Москва); киновед, кандидат искусствоведения Ада Бернатоните; продюсер, режиссер, руководитель объединения объёмно-кукольной анимации киностудии "Союзмультфильм" Сергей Струсовский (г. Москва); руководитель департамента образования североирландского агентства "Screen" Бернард МакКлоски (г. Белфаст, Северная Ирландия), лектор по цифровой грамотности Шеффилдского университета Бэкки Пэрри (г. Шеффилд, Великобритания).

Форум "Кинопедагогика" будет полезен всем людям, заинтересованным в методах и эффективных практиках применения кино в системе воспитательном процессе и обучении, реализующихся в России и мире. Форум призван оказать содействие педагогам, учителям, работникам сферы образования и культуры в освоении новых медиа- и кино- педагогических технологий в работе с учащимися, а также объединить усилия специалистов в области кинопедагогики и медиаобразования и представителей ведомств образования, культуры и социальной сферы по продвижению и внедрение кино- и медиа-технологий в обучающую среду.

Организаторы форума: кинофестиваль и онлайн-кинотеатр "Ноль Плюс", Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России, Ассоциация кинопедагогов России. Официальные партнеры – Министерство просвещения РФ, Фонд президентских грантов.

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию на сайте кинопедагогика.рф.