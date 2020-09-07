Депутаты Тюменской гордумы написали "Диктант Победы"

Депутаты Тюменской городской думы вместе со школьниками выполнили задания Всероссийского исторического диктанта на знание событий Великой Отечественной войны.

Наталия Путина диктант написала в школе № 42. Перед началом акции она обратилась к старшеклассникам со словами о том, что важно помнить о подвигах предков, которые являются гордостью нашей страны. "Акция "Диктант Победы" – дань памяти и наша благодарность всем, кто ковал Победу на фронте и в тылу, всем, кто погиб в боях с фашистскими захватчиками, и всем, кто встречал Победу со слезами на глазах", - сказала Наталия Путина.

Андрей Лазарев свои знания о событиях Великой Отечественной войны проверил на площадке, организованной в школе № 43. "Диктант Победы" – важная акция, которая приобретает особое значение в Год памяти и славы, подчеркнул депутат.

"Знать историю своей страны должен каждый уважающий себя человек. Современной молодежи важно помнить о подвиге, совершенном ради будущего их дедами и прадедами, о том, как они ценою собственных жизней защитили мир и восстановили страну из руин", - отметил Лазарев.

"Диктант Победы" был организован в рамках проекта "Историческая память", целью которого является не только восстановление памятников исторического значения, но и привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи.