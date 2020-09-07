В Тобольске запустили флюорограф с низкой лучевой нагрузкой и высокой точностью снимков

Аппарат позволяет получать высококачественное и детализированное изображение, имеет низкую лучевую нагрузку и высокие показатели безопасности. Наличие системы защиты от перепадов напряжения и перегрева обеспечивает надёжность всех узлов, электроники и агрегатов. Современный цифровой рентгенологический аппарат отечественного производства установили в кабинете флюорографии профилактического отделения Областной больницы №3 в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Флюорограф сконструирован в бескабинном исполнении. Это позволяет делать снимки в прямой и боковой проекции в положении стоя и сидя. Он используется для выявления заболеваний органов грудной клетки, а также воспалений, обусловленных синуситом и гайморитом. С помощью нового аппарата врачи смогут диагностировать артрит или артроз по снимкам шеи, плечевого сустава, кисти, сообщает пресс-служба ОБ №3.

Цифровой флюорограф хранит все снимки в архиве компьютера. Они могут быть использованы для диагностики или оценки динамики заболевания в любое время лечащим врачом или другими специалистами на их рабочем месте. Благодаря новому высококлассному оборудованию кабинет флюорографии способен вдвое увеличить поток пациентов. В скором будущем в отделении профилактики планируют установку цифрового маммографа последнего поколения.