Тюменские музеи подготовили насыщенную программу на осень

Автор фото: Кузьминых Ярослав

Интерактивные выставки, творческие экспозиции и экскурсии ждут тюменцев и гостей города в музеях региона этой осенью.

В музее "Дом Машарова" стартует "Второй ремесленный сезон". На ремесленной интерактивно-выставочной площадке все желающие могут обучиться основам гончарного дела, составить собственный герб или смастерить куклу своими руками. Сезон продлится до 4 октября и работает каждую субботу и воскресенье с 13:00 до 18:00.

В Тюмени до 29 ноября открыта бесплатная выставка, посвященная Александру Митинскому. Располагается она в музейном комплексе имени Словцова. В мастерски выполненных пейзажах на первый план выходит главная тема представленных работ – старая Тюмень. Природное дарование и самобытный талант художника явились огромным вкладом в развитие российского искусства.

Также жителей и гостей города приглашают прокатиться по Тюмени на двухэтажном автобусе. Вечерняя экскурсия позволит увидеть город с необычного ракурса, созерцая огни неоновых фонарей на мосту Влюбленных и набережной, оценить классические формы Тюменского Драматического театра, узнать удивительные истории об отдыхе по-тюменски, о "козах-бальмонтистках", об известных людях нашего. На другой экскурсии "От острога до столицы" гид рассказывает об открытии нефти и газа в регионе, о старых названиях тюменских улиц, о том, почему сибиряков называли "чаедувами". Обязательно предварительное бронирование, количество мест ограничено, пишет "Тюменская область сегодня".